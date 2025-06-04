В МИД РФ назвали площадку для третьего раунда переговоров с Украиной

Вопрос о смене площадки переговоров России и Украины сейчас не обсуждается. Об этом ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

«Лавров совершенно четко выразил нашу точку зрения. Стамбул — это такая площадка, где уже накоплен определенный опыт общения», — сказал замглавы МИД в ответ на вопрос, может ли Ватикан стать местом проведения третьего раунда переговоров.

По словам дипломата, сейчас не стоит вопрос о выборе какой-то новой площадки.

3 июня глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что третий раунд переговоров России и Украины, скорее всего, пройдет в Стамбуле в конце июня. По его словам, одним из ключевых вопросов предстоящей встречи будет «движение к устойчивому прекращению огня».

2 июня РИА Новости сообщило, что местом проведения третьего раунда переговоров России и Украины, вероятнее всего, снова станет Стамбул.

До этого глава украинской делегации Рустем Умеров сказал, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

В понедельник в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, с какой целью Украина пошла на переговоры.