Келлог подверг критике атаку по стратегическим военным аэродромам в России

Атаки по военным аэродромам стратегической авиации в России повысили риски эскалации конфликта до угрозы его расширения. Об этом заявил спецпосланник президента Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог в эфире телеканала Fox News.

«Говорю вам, что уровни риска резко повышаются. <...> Люди должны понимать следующее в сфере национальной безопасности: когда вы атакуете часть системы выживания оппонента, то есть его триаду, его ядерную триаду, это означает, что ваш уровень риска повышается, поскольку вы не знаете, как поведет себя другая сторона, вы не уверены. И они предприняли именно это», — заявил Келлог.

Он добавил, что Вашингтон выступает против такого развития событий и стремится не допустить эскалации конфликта и его расширения из нынешних пределов. Келлог добавил, что Киев продемонстрировал готовность активно проявлять инициативу в военных действиях.

До этого глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу со спецпредставителем президента США Китом Келлогом и попытался оправдать операции Киева против России.

Ранее Песков прокомментировал сообщения о поездке Ермака в Вашингтон.