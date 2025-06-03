Трамп подпишет указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия

Трамп во вторник подпишет указ о повышении пошлин на сталь и алюминий до 50%

Президент США Дональд Трамп подпишет во вторник указ о повышении импортных пошлин на сталь и алюминий до 50%. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает «Интерфакс».

«Президент подпишет этот указ сегодня, и пошлины достигнут 50%», — уточнила Левитт.

31 мая Дональд Трамп сообщил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее Трамп помиловал двух дайверов.