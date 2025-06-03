Президент США Дональд Трамп помиловал двух дайверов из штата Флорида, осужденных за освобождение акул из снастей для промышленного рыболовства. Об этом сообщает телеканал CBS.

По данным журналистов, два дайвера из южной Флориды Теннер Менселл и Джон Мур были осуждены в 2022 году за кражу имущества в соответствии с морским законодательством. Их обвинили в том, что они освободили 19 акул и гигантского групера из рыболовного яруса в нескольких милях от берега. Однако в этом году Трамп помиловал их.

В 2020 году Менселл и Мур нашли у берегов Флориды рыболовецкий ярус у залива Джупитер. Они решили, что он установлен незаконно, и освободили попавших в него животных. Затем они обратились к властям. Однако выяснилось, что ярус установили по закону, а дайверам предъявили обвинение в краже. Менселл и Мур не попали в тюрьму, но им пришлось выплатить $3,3 тысячи. Кроме того, по приговору суда им запретили голосовать во Флориде, владеть оружием и покидать США.

По данным CBS, адвокат одного из дайверов Иан Голдштейн заявил, что его подзащитный и напарник совершили ошибку «из добрых побуждений» и однозначно заслужили помилования.

В конце мая Трамп помиловал звезд реалити-шоу «Спросите Крисли», супружескую пару Тодда и Джули Крисли. Супруги Крисли были признаны виновными в уклонении от уплаты налогов и сговоре с целью мошенничества с общественными банками в 2022 году. Их семья обратилась к администрации Трампа с просьбой освободить эту пару, говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что подписанные Байденом помилования не имеют юридической силы.