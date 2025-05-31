Трамп повысит пошлины на импорт стали в США до 50%

Трамп: пошлины в 50% на импорт в США стали и алюминия вступят в силу 4 июня

Президент США Дональд Трамп заявил, что пошлины на импорт стали в США будут увеличены до 50%. Об этом он написал в соцсети Truth Social.

«Мы повысим тарифы на импорт стали в США с 25% до 50%. Это еще больше обезопасит сталелитейную промышленность США», — написал он.

2 апреля Трамп ввел новую систему пошлин на импорт для 185 стран. Базовая ставка составила 10% на все импортируемые товары, а для отдельных стран она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% для Вьетнама и 20% для Евросоюза. В ответ Китай также ввел 34%-ные пошлины на американские товары. Лидеры стран по всему миру осудили решение Трампа, пригрозив ответными мерами.

28 мая Американский суд по международной торговле заблокировал введенные главой государства таможенные пошлины. В постановлении суда подчеркивалось, что Трамп превысил полномочия, которыми наделяется президент по Закону об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций. Однако на следующий день Апелляционный суд восстановил действие указов Трампа о пошлинах.

Ранее Трамп опубликовал фото с надписью о своей богоизбранности.