Погибшему от удара HIMARS военному священнику присвоили звание Героя России

Священнику Антону Савченко, который погиб в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, посмертно присвоили звание Героя России. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, присвоить звание Героя Российской Федерации Савченко Антону Олеговичу», — говорится в тексте указа.

В документе также сообщается, что священник был помощником командира по работе с верующими во 2-й отдельной бригаде Ленинградского военного округа.

О гибели военного священника иерея Антона Савченко стало известно 12 мая. Он выполнял в зоне СВО обязанности пастыря.

32-летний клирик получил не совместимые с жизнью ранения во время удара РСЗО HIMARS со стороны украинской армии. Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

Ранее сообщалось, что священников, работающих в зоне СВО, хотят наделить особым статусом.