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Священников, работающих в зоне СВО, хотят наделить особым статусом

«Ведомости»: священников на СВО могут признать ветеранами боевых действий
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Кирилл Нортон/РИА «Новости»

Священники, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине не менее четырех месяцев, могут получить статус ветеранов боевых действий. Об этом пишут «Ведомости».

Такие поправки в закон «О ветеранах» предложила внести группа депутатов из комитета по госстроительству во главе с Павлом Крашенинниковым. В поддержку этой инициативы выступил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

По данным издания, статус ветерана боевых действий смогут получить не только священники, которые проходят службу на территории Украины или в новых регионах РФ. Также будет учитываться работа в приграничных районах России, в которых отражают вторжение противника.

Кроме того, служителей церкви, получивших ранения, контузии и другие увечья во время боевых действий, может затронуть законодательство о военных инвалидах.

До этого стало известно, что в операции «Поток» под Суджей в Курской области вместе с российскими военными участвовал священник — иерей Алексей Скрипкин из Козельской епархии. Он шел под землей по газопроводной трубе и благословлял наших воинов.

Этот путь сам священнослужитель сравнил с фильмами ужасов. По его словам, возникали тревожные ощущения из-за скопления людей в ограниченном пространстве. После выполнения боевого задания у него остался кашель.

Ранее священник рассказал об исповедях российских бойцов СВО.

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