В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

Военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне проведения СВО, выполняя обязанности пастыря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Военный отдел Московского Патриархата.
Отмечается, что причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.
Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.
10 мая в Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в результате атак Вооруженных сил Украины была разрушена треть храмов Суджанского церковного округа.
Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов отметил, что точно установить количество разрушенных храмов невозможно, поскольку некоторые здания в ходе бомбардировок могли все-таки уцелеть.
Известно также, что в дни майского перемирия был уничтожен Покровский храм в селе Алексеевка в Глушковском районе Курской области.
Ранее патриарх Кирилл обратился к новому папе Римскому.