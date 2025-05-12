В зоне СВО погиб военный священник Антоний Савченко

РПЦ сообщила о гибели военного священника Антония Савченко в зоне СВО

Военный священник иерей Антоний Савченко погиб в зоне проведения СВО, выполняя обязанности пастыря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Военный отдел Московского Патриархата.

Отмечается, что причиной смерти 32-летнего клирика стали ранения, полученные в результате удара РСЗО HIMARS, осуществленного украинской армией.

Савченко был настоятелем храма святого благоверного князя Димитрия Донского при воинской части.

10 мая в Русской православной церкви (РПЦ) рассказали, что в результате атак Вооруженных сил Украины была разрушена треть храмов Суджанского церковного округа.

Руководитель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Курской епархии протоиерей Сергий Клинцов отметил, что точно установить количество разрушенных храмов невозможно, поскольку некоторые здания в ходе бомбардировок могли все-таки уцелеть.

Известно также, что в дни майского перемирия был уничтожен Покровский храм в селе Алексеевка в Глушковском районе Курской области.

Ранее патриарх Кирилл обратился к новому папе Римскому.