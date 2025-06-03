В Кремле прокомментировали публикацию текста меморандума РФ

Публикация текста меморандума РФ была согласована и состоялась после переговоров с украинской стороной в Стамбуле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время встречи с журналистами.

По его словам, документ сначала в закрытом режиме был передан украинской стороне, а уже после переговоров с делегацией Украины был опубликован в сети.

Песков отметил, что такое решение было принято главой переговорной группы помощником президента РФ Владимиром Мединским на фоне публикации украинского меморандума. Он также подчеркнул, что информация об утечке документа не соответствует действительности.

До этого стало известно, что российский меморандум, предлагающий урегулирование украинского кризиса, предполагает проведение на Украине президентских выборов. Согласно документу, первым шагом после передачи Украине 6000 тел военнослужащих станет подписание меморандума о прекращении огня с четко прописанными сроками реализации всех пунктов и датой подписания будущего мирного договора.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Подробности о встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Песков сообщил о планах Путина созвониться с президентом Турции.