Меморандум России предполагает выборы на Украине

Российский меморандум, предлагающий урегулирование украинского кризиса, определяет поэтапный план, в котором ключевую роль играет проведение всеукраинских выборов. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, первым шагом после передачи Украине 6000 тел военнослужащих станет подписание меморандума о прекращении огня с четко прописанными сроками реализации всех пунктов и датой подписания будущего мирного договора.

Этот меморандум о прекращении огня предполагает 30-дневный период затишья, за которым последует проведение выборов и формирование новых органов власти на Украине. Только после этого, согласно предложенному плану, будет подписан окончательный договор об урегулировании конфликта.

Отмечается, что российская сторона настаивает на юридическом оформлении мирного договора: он должен быть утвержден резолюцией Совета Безопасности ООН, обладающей обязательной юридической силой, чтобы обеспечить его ратификацию, вступление в силу и последующую реализацию.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США назвали переговоры в Стамбуле тактической победой России.