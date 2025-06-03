В МИД РФ объяснили, почему украинские делегаты не говорили на мове в Стамбуле

Мирошник: украинские делегаты общаются на русском, потому что это их родной язык

Члены украинской делегации на переговорах в Стамбуле общались на русском языке, так как он для них родной. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в беседе с ТАСС.

«Стоит ли скрывать, что для всей украинской делегации без исключения родным языком общения в закрытых помещениях является русский? За три года они не сильно украинизировались», — высказался Мирошник.

Он отметил, что все попытки представителей Украины говорить на мове (украинском языке. — «Газета.Ru») или английском языке во время официальных встреч перед камерами «больше похожи на кривляние». Посол подчеркнул, что когда закрываются двери, они переходят на тот язык, который им более понятен и употребим. По его словам, на русском языке украинская делегация лучше формулирует свои мысли, поэтому его и выбрали для переговоров с РФ.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта прошел во дворце Чираган в Стамбуле 2 июня.

По итогам этой встречи помощник президента РФ, глава российской делегации Владимир Мединский сообщил журналистам, что стороны общались на русском языке.

Также он подвел итоги второго раунда переговоров. Среди прочего делегации РФ и Украины обменялись меморандумами с условиями по урегулированию конфликта и договорились о новом масштабном обмене пленными, «потолок» которого составит не менее 1000 человек с каждой стороны.

Ранее было названо вероятное место проведения третьего раунда переговоров РФ и Украины.