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В США заявили об «опасной фазе» конфликта на Украине

WSJ: конфликт на Украине вступает в опасную фазу, перспективы мира уменьшаются
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Станислав Красильников/РИА Новости

Последние атаки ВСУ на территорию России сигнализируют о том, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу и обе стороны настроены на эскалацию, в то время как перспективы урегулирования при участии США все более туманны. Такую оценку дает издание The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что второй раунд переговоров в Стамбуле прошел на следующий день после налета БПЛА ВСУ на российские аэродромы.

«Встреча продлилась всего час, в результате чего было достигнуто соглашение об обмене пленными, но не более того. Вместо того, чтобы остыть, изнурительная 40-месячная война, похоже, становится еще жарче — при минимальном сопротивлении со стороны Трампа», — говорится в тексте.

Как пишут журналисты, неясно, какую позицию займет президент США Дональд Трамп в сложившихся обстоятельствах, однако российский лидер Владимир Путин якобы рассчитывает, что глава Белого дома скорее выйдет из конфликта, чем встанет на сторону Украины.

2 июня в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский понадеялся на «какие-то решения» по итогам переговоров в Стамбуле.

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