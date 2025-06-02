Зеленский понадеялся на «какие-то решения» по итогам переговоров в Стамбуле

Зеленский усомнился в готовности России к конструктивным переговорам с Украиной

Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения, что Россия готова к продуктивным переговорам в Стамбуле, однако понадеялся, что сторонам удастся достичь «каких-то решений». Его слова приводит LRT.

«Наша команда в Стамбуле. Сегодня утром я разговаривал с министром обороны, они готовятся к встрече. Я не уверен, что Россия будет готова к продуктивным встречам. Но мы всегда должны верить в какие-то решения», — заявил Зеленский.

По его словам, приоритеты Киева – полное прекращение огня и возвращение военнопленных.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.

Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме заявили о стремлении России к миру, несмотря на «провокации» Украины.