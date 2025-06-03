Анкара надеется на скорое проведение саммита по Украине после переговоров в Стамбуле

Власти Турции рассчитывают, что переговоры между представителями России и Украины, прошедшие в Стамбуле, помогут приблизить сроки проведения международного саммита по урегулированию конфликта. Об этом сообщили РИА Новости в администрации президента Турции.

По словам турецкой стороны, инициированный президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом саммит может состояться уже в ближайшее время — многое зависит от хода текущих переговоров. Власти надеются, что их активная фаза ускорит подготовку встречи.

Накануне в Стамбуле во дворце Чираган завершился второй раунд прямых переговоров между Россией и Украиной, который длился чуть более часа.

Глава российской делегации помощник президента Владимир Мединский сообщил о передаче меморандума украинской стороне, состоящего из двух частей. Он отметил, что вторая часть документа содержит несколько предложений по прекращению огня.

После встречи Эрдоган выразил надежду, что в будущем в Турции удастся организовать переговоры с непосредственным участием президентов США, России и Украины. Он отметил, что Анкара продолжит прилагать усилия в этом направлении.

Ранее Мединский рассказал, на каком языке велись переговоры в Стамбуле.