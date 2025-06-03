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В Британии считают, что Украина заплатит высокую цену за атаку по российским аэродромам

UnHerd: Украина дорого заплатит за атаку по российским аэродромам
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Украина за атаку беспилотных летательных аппаратов по российским аэродромам заплатит высокую цену. Об этом сообщает британское издание UnHerd.

Авторы статьи отмечают, что украинская атака не улучшит положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на поле боя, а операция, которая была запланирована более года назад, является «последней высокорискованной попыткой изменить траекторию конфликта».

«Вместо этого она нанесет ущерб Украине в стратегическом и оперативном плане, укрепит решимость РФ, повысит риск эскалации и поставит под угрозу оставшуюся военную поддержку со стороны администрации Дональда Трампа», — утверждается в публикации.

2 июня стало известно, что жители поселка Новомальтинск в Иркутской области сбили из ружей пять украинских дронов, атаковавших военный аэродром.

Вечером 1 июня ВСУ совершили атаку на военные аэродромы в пяти регионах России. По данным Минобороны РФ, целями противника стали объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. В Минобороны сообщили, что все террористические атаки были отражены. Расследованием этих налетов занялась военная прокуратура.

Ранее в Минобороны сообщили, откуда запускались дроны для ударов по аэродромам РФ.

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