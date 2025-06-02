Мединский анонсировал воссоединение 10 детей со своими родителями

В ближайшее время 10 детей воссоединятся со своими родителями, девять из них вернутся на в Россию, поскольку их родители находятся здесь. Об этом заявил в эфире телеканала «Россия 24» глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский.

«Сейчас мы подготовили 10 дел… еще 10 детей будет воссоединено со своими родителями. Кстати, по последним данным, девять детей мы планируем на территорию России вернуть, потому что их родители здесь», — сказал он.

По его словам, отвратительно устраивать вокруг детской темы «такое грязное политическое шоу».

До этого Мединский отреагировал на обвинения украинской стороны в похищении Россией детей. Он подчеркнул, что нет ни одного ребенка, похищенного РФ, есть только те, кого российские военные спасли. Помощник президента РФ считает, что Киев на этой теме пытается устроить шоу «для сердобольных европейцев».

Мединский заявил, что российские военнослужащие в ходе спецоперации ведут себя по отношению к детям так же ответственно, как вели себя советские солдаты в Берлине. Он напомнил, что в центре столицы Германии стоит памятник советскому сержанту Масалову, который, рискуя жизнью, вытаскивал немецких детей из-под огня. По его словам, Украина ведет по этому вопросу «постыдную пиар-кампанию», которую нужно пресечь, поскольку от нее детям и их родителям только хуже.

Ранее Мединский перечислил страны, помогающие воссоединять детей с семьями.