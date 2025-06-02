Мединский перечислил страны, помогающие воссоединять детей с семьями

В деле воссоединения детей с родителями активно помогают три страны, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Кстати, хочу сказать, что <...> очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо», — сказал глава российской делегации в Стамбуле.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Кроме того, был поднят вопрос о возвращении детей на родину. Украина передала России список с 339 детскими фамилиями. По словам Мединского, РФ рассмотрит каждую ситуацию по списку. Он также напомнил, что за последнее время Москва вернула украинской стороне 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Ранее в Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым.