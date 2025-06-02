На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Мединский перечислил страны, помогающие воссоединять детей с семьями

Мединский: воссоединению детей с семьями помогают Катар, Ватикан и Белоруссия
close
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В деле воссоединения детей с родителями активно помогают три страны, рассказал в эфире телеканала «Россия 24» помощник президента РФ Владимир Мединский.

«Кстати, хочу сказать, что <...> очень помогает Катар: выполняет посреднические функции. Ватикан помог несколько раз. Белоруссия очень помогает при этом возвращении, воссоединении семьи. Всем им большое спасибо», — сказал глава российской делегации в Стамбуле.

2 июня в Турции прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными.

Кроме того, был поднят вопрос о возвращении детей на родину. Украина передала России список с 339 детскими фамилиями. По словам Мединского, РФ рассмотрит каждую ситуацию по списку. Он также напомнил, что за последнее время Москва вернула украинской стороне 101 ребенка, а Киев российской — около 20.

Ранее в Верховной раде Украины назвали российский меморандум неприемлемым.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами