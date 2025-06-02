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В Белом доме рассказали о реакции Трампа на украинские удары по авиации РФ

Белый дом: Трамп считает, что военный конфликт на Украине должен завершиться
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Brian Snyder/Reuters

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт рассказала о реакции президента США Дональда Трампа на удары Украины по базам авиации России. Об этом сообщает ТАСС.

Она подчеркнула, что реакция президента США заключается в том, что российско-украинский конфликт должен завершиться.

До этого отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис заявил, что атака украинских беспилотников на российские аэродромы не сможет нанести никакого ущерба РФ.

По словам Дэвиса, власти Украины совершили эту «безрассудную атаку» лишь с целью срыва второго раунда переговоров в Стамбуле. Он назвал случившееся психозом либо отрывом от реальности.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее СМИ сообщили, что в Белом доме не знали об атаках Украины на российские регионы.

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