Офицер Дэвис: украинская атака по аэродромам не нанесет ущерба России

Атака украинских беспилотников по российским аэродромам не сможет нанести никакого ущерба РФ. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис.

Офицер отметил, что любой рациональный анализ покажет значительное превосходство России над Украиной в личном составе, вооружении и системах противовоздушной обороны.

По словам Дэвиса, власти Украины совершили эту «безрассудную атаку» лишь с целью срыва второго раунда переговоров в Стамбуле. Он назвал случившееся психозом либо отрывом от реальности.

1 июня дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные объекты в Иркутской, Мурманской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. По данным российского оборонного ведомства, из-за атак на военных аэродромах в Иркутской и Мурманской областях произошло возгорание авиатехники. Инцидент расследует военная прокуратура.

Ранее сообщалось, что администрация Трампа заранее знала об атаках Украины на российские авиабазы.