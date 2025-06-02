Российский меморандум предполагает снятие всех санкций и отказ от новых

Меморандум РФ предполагает снятие всех экономических санкций и отказ от новых

Российский меморандум по урегулированию ситуации на Украине предусматривает снятие всех экономических санкций, введенных против России, а также отказ от введения новых, следует из документа.

«Снятие всех действующих и отказ от введения новых экономических санкций, запретов и ограничительных мер между РФ и Украиной», — указано в меморандуме.

До этого глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский рассказал, что проект российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине состоит из двух частей. По его словам, в первой части говорится, как достичь «настоящего долгосрочного мира», а во второй — какие необходимы шаги, чтобы добиться полноценного прекращения огня.

1 июня агентство Reuters раскрыло содержание украинского меморандума о прекращении огня. В документе, в частности, предлагается полное и безусловное прекращение огня, а также обмен пленными по формуле «всех на всех».

В понедельник, 2 июня, в Стамбуле прошел второй раунд переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта. Встреча проходила на русском языке и длилась чуть больше часа. Стороны обсудили предложенные друг другом меморандумы о прекращении огня и договорились об обмене пленными. Главное о прошедшей встрече и ее итогах — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о встрече Мединского и Умерова до переговоров делегаций.