Россия в меморандуме выдвинула требование для союзников Украины

В тексте проекта российского меморандума содержится запрет для других стран на ведение военной деятельности на Украине. Об этом говорится в документе, оказавшемся в распоряжении РИА Новости.

«… а также запрет на любую военную деятельность третьих государств на территории Украины и размещение там иностранных вооруженных формирований, военных баз и военной инфраструктуры», — говорится в одном из основных пунктов меморандума РФ.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время переговоров в Стамбуле российская и украинская делегации обменялись меморандумами, в которых содержатся условия по прекращению огня.

Помощник президента РФ, глава российского переговорной группы Владимир Мединский сообщил, что проект меморандума РФ состоит из двух частей. В первой говорится, как достичь долгосрочного мира, а во второй — какие шаги нужны для полноценного прекращения огня.

Кроме того, Мединский заявил, что российский меморандум по Украине не является ультиматумом. Он подчеркнул, что это комплексное предложение по достижению долгосрочного мира или, по крайней мере, прекращению огня.

Ранее в меморандуме Украины увидели ловушку для России.