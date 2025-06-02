Мединский рассказал об обмене с Украиной военнопленными возрастом до 25 лет

Мединский: Россия и Украина обменяются пленными бойцами в возрасте до 25 лет

Россия и Украина обменяются военнопленными в возрасте до 25 лет по формуле «все на всех». Об этом сообщил помощник президента России, глава российской переговорной группы в Стамбуле Владимир Мединский, его слова приводит РИА Новости.

По его словам, общий «потолок» обмена составит не менее тысячи человек с каждой из сторон.

«Общий потолок обмена будет не менее тысячи человек с каждой стороны. Возможно, будет больше. Сейчас эти цифры подбиваются», — сказал он.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Стороны представили свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, также в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее Зеленский рассказал о своих ожиданиях от переговоров Украины и России в Стамбуле.