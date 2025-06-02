Глава украинской делегации заявил об обмене телами военных с Россией

Умеров: Киев и Москва договорились об обмене телами военных «6000 на 6000»

Глава украинской делегации, руководитель минобороны Украины Рустем Умеров рассказал, что Киев на переговорах с российской стороной в Стамбуле договорился об обмене телами военных. Об этом сообщает «Страна.ua».

По его словам, стороны обменяются в формате «6000 на 6000».

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Планировалось, что стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

По словам главы офиса президента Украины Андрея Ермака, украинская делегация передала в ходе встречи с представителями России список детей, которых Киев требует вернуть в республику. Он утверждает, речь идет о «сотнях детей».

Представитель министерства иностранных дел Турции Онджю Кечели заявил, что второй раунд переговоров делегаций России и Украины завершился «не негативно». Дипломат отметил, что после встречи переговорщики ушли на обед.

Ранее стала известна тема обсуждений на российско-украинских переговорах в Стамбуле.