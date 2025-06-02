Кортеж турецкой делегации покинул площадку переговоров России и Украины

Кортеж турецкой делегации покинул дворец Чираган в Стамбуле, где 2 июня прошли переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Делегация Турции была представлена главой министерства иностранных дел страны Хаканом Фиданом, начальником Генштаба ВС Турции генералом Метином Гюраком и директором Национальной разведорганизации Ибрагимом Калыном.

Украинский министр обороны Рустем Умеров сообщил, что Украина предложила провести новую встречу с российской делегацией в период с 20 по 30 июня.

Второй раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта состоялся в Стамбуле 2 июня. Встреча продлилась более часа и на данный момент завершена.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская и украинская делегации на переговорах в Стамбуле обменялись документами по урегулированию конфликта и готовят новый обмен пленными.

Ранее в МИД Турции оценили итоги второго раунда переговоров РФ и Украины.