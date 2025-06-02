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Глава ЕК обсудила с сенатором Грэмом новые санкции против России

Глава ЕК фон дер Ляйен обсудила с сенатором Грэмом новые санкции против России
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Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), стороны обсудили совместные санкции Евросоюза и Соединенных Штатов против России. Об этом заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо, пишет «Европейская правда».

«Я рада сообщить вам, что сегодня утром состоялась встреча между главой ЕК фон дер Ляйен и сенатором Линдси Грэмом, и мы сможем очень скоро сообщить о результатах встречи», – сказала представитель ЕК.

На прошлой неделе демократ Ричард Блюменталь и республиканец Линдси Грэм представили в сенате США проект закона, который предполагает введение 500%-ных вторичных тарифов в отношении России, если она выдвинет неприемлемые условия для прекращения огня в Украине в ближайшее время. Ограничения могут также коснуться стран, покупающих российскую нефть. Документ поддержал 81 сенатор.

31 мая Грэм заявил, что на следующей неделе сенат начнет двигать санкционный законопроект.

Ранее Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России.

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