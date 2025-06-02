Территорию дворца Чираган в Стамбуле охраняет спецназ с оружием

Территорию дворца Чираган в Стамбуле, где проходят российско-украинские переговоры, охраняет вооруженный автоматами полицейский спецназ, передает корреспондент РИА Новости.

«Территория дворца и подъезды к нему огорожены забором, попасть к нему могут только аккредитованные журналисты», — уточнил он.

Рядом, на отдельной территории, неподалеку от автомобилей, на которых приехали три делегации — российская, украинская и турецкая — дежурит полицейский спецназ, он вооружен автоматами.

Источник ТАСС сообщил, что делегации Российской Федерации и Украины перед началом переговоров в Стамбуле не обменялись рукопожатиями.

По данным издания «Страна.ua», начало переговоров задержали почти на полтора часа. Это связано с тем, что министр обороны Украины Рустем Умеров, который возглавляет украинскую делегацию, сначала встретился с главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Переговоры проходят во дворце Чираган в Стамбуле. Планируется, что стороны, среди прочего, обменяются меморандумами, в которых представлено их видение урегулирования конфликта.

В МИД РФ сообщали, что состав делегации будет таким же, как и во время первого раунда 16 мая. Тем временем состав украинской делегации расширили с 12 до 14 человек.

Ранее СМИ раскрыли состав турецкой делегации на российско-украинских переговорах.