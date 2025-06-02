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Глава минобороны Украины Умеров встретился в Стамбуле с Фиданом

Новости.LIVE: министр обороны Умеров встретился с главой МИД Турции Фиданом
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Leonhard Foeger/Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавивший делегацию на переговорах с РФ в Стамбуле, встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. Об этом сообщает украинский телеканал «Новости.LIVE».

«Глава украинской делегации в Стамбуле встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что задержка переговоров связана с тем, что глава украинской делегации Умеров сперва отправился на встречу с турецким дипломатом.

Очередной раунд переговоров между представителями Москвы и Киева должен состояться 2 июня в Стамбуле. Начало встречи было запланировано на 13:00 (совпадает с мск). На место проведения переговоров — во дворец Чираган — уже прибыли делегации Украины и Турции. Российская делегация также выехала к месту проведения встречи.

Российскую делегацию возглавил помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее состав также вошли замглавы МИД РФ Михаил Галузин, начальник Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков, замминистра обороны Александр Фомин.

Ранее в меморандуме Украины увидели ловушку для России.

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