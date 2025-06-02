Страны «Бухарестской девятки», включая Венгрию, заявили о поддержке санкций против РФ

Участники саммита в Вильнюсе, включая Венгрию, заявили о готовности принять новые санкции ЕС против России. Об этом пишет агентство Reuters.

«Россия не проявила истинного интереса к миру. Мы дальше будем укреплять наши усилия по сдерживанию России, готовы принять новые санкции ЕС», — говорится в заявлении.

Саммит в Вильнюсе с участием стран «Бухарестской девятки» (B9), в которую входят, в том числе, Венгрия и Словакия, и государства Северной Европы прошел 2 июня. Он был организован президентом Литвы Гитанасом Науседой.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций.

Как сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, они затронули 194 нефтяных танкера, 31 компанию, которая занимается поставками оружия, а также различные банки и 26 лиц, якобы ответственных за дестабилизацию ситуации на Украине.

На данный момент ЕС занимается разработкой 18-го пакета антироссийских санкций. По словам главы евродипломатии Каи Каллас, его основным компонентом станут меры в сфере энергетики. В частности, санкции коснутся потолка цен на нефть.

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