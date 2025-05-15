В Финляндии анонсировали начало разработки 18-го пакета санкций ЕС против РФ

Евросоюз немедленно приступит к разработке 18-го пакета санкций против России. Об этом заявила глава МИД Финляндии Элина Валтонен, ее слова приводит ТАСС.

«Я считаю, что 17-й пакет [санкций], который мы приняли, был правильным решением, и теперь мы немедленно начнем разрабатывать новый пакет», — заявила Валтонен по прибытии на неформальную встречу глав МИД стран НАТО в Турции.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций.

Как рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, новые экономические ограничения затронули 194 нефтяных танкера, 31 компанию, занимающуюся поставками оружия ВС РФ, а также различные банки и 26 лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию ситуации на Украине.

Жан-Ноэль Барро пояснил, что Евросоюз решил ввести 17-й по счету пакет санкций против России из-за отказа президента РФ Владимира Путина прекращать огонь.

По данным портала Euractiv, 17-й пакет санкций в том числе поддержали Венгрия и Словакия. Руководители этих стран мотивировали это тем, что очередной пакет ограничений ЕС «относительно слабый».

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.