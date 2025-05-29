На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России

Reuters: Трамп надеется на экономическое партнерство с РФ и не вводит санкции
close
Brian Snyder/Reuters

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому не вводит новые санкции. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Трампа ввести новые санкции против Москвы на фоне атак по объектам на Украине. Однако американский лидер рассчитывает на плодотворное сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и считает, что санкции могут привести к ухудшению отношений с РФ и эскалации конфликта.

«Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте», — говорится в публикации.

При этом в агентстве со ссылкой на слова помощников Трампа заявили, что его разочарование действиями Москвы растет с каждым днем. В Reuters не исключили, что в ближайшее время глава Белого дома может передумать и оказать давление на Россию при помощи новых санкций.

Журналисты утверждают, что новый пакет антироссийских санкций США уже готов. Он включает в себя в том числе банковские и энергетические меры.

До этого стало известно о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что Путин должен быть готов к тому, что США совместно с Европой введут новые санкции против Москвы.

Как пишет пишет Sueddeutsche Zeitung, Рубио обсуждал санкции против РФ на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Во время этой беседы госсекретарь США также якобы сообщил, что меры будут приняты в том случае, если РФ будет «продолжать отказываться» от диалога и если не будет наблюдаться прогресса в урегулировании на Украине.

Ранее Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами