СМИ выяснили, почему Трамп медлит с санкциями против России

Reuters: Трамп надеется на экономическое партнерство с РФ и не вводит санкции

Президент США Дональд Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией, поэтому не вводит новые санкции. Об этом пишет Reuters.

По данным агентства, некоторые республиканцы в Конгрессе и советники Белого дома призывают Трампа ввести новые санкции против Москвы на фоне атак по объектам на Украине. Однако американский лидер рассчитывает на плодотворное сотрудничество с президентом России Владимиром Путиным и считает, что санкции могут привести к ухудшению отношений с РФ и эскалации конфликта.

«Трамп все еще надеется на развитие экономического партнерства с Россией. Он рассматривает санкции как эскалацию напряженности с Москвой, которая может сорвать надежды на прекращение огня в трехлетнем конфликте», — говорится в публикации.

При этом в агентстве со ссылкой на слова помощников Трампа заявили, что его разочарование действиями Москвы растет с каждым днем. В Reuters не исключили, что в ближайшее время глава Белого дома может передумать и оказать давление на Россию при помощи новых санкций.

Журналисты утверждают, что новый пакет антироссийских санкций США уже готов. Он включает в себя в том числе банковские и энергетические меры.

До этого стало известно о заявлении госсекретаря США Марко Рубио, который сказал, что Путин должен быть готов к тому, что США совместно с Европой введут новые санкции против Москвы.

Как пишет пишет Sueddeutsche Zeitung, Рубио обсуждал санкции против РФ на встрече с главой МИД Германии Йоханном Вадефулем. Во время этой беседы госсекретарь США также якобы сообщил, что меры будут приняты в том случае, если РФ будет «продолжать отказываться» от диалога и если не будет наблюдаться прогресса в урегулировании на Украине.

Ранее Зеленский призвал сенат США одобрить санкции против России.