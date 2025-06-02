Детский омбудсмен назвала количество детей, которые рискуют попасть в детский дом

Львова-Белова: 190 тыс. детей в РФ находятся в группе риска попадания в детдома

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщила, что 190 тысяч детей в РФ находятся в группе риска попадания в детские дома и приюты. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас 190 тысяч детей, у которых риск попадания (в детские дома и приюты. — «Газета.Ru»). В детских домах у нас остаются не все социальные сироты. Всего у нас в стране их 340 тысяч», — поделилась Львова-Белова.

До этого Львова-Белова на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщала, что в детских домах необоснованно находятся 25% детей.

По ее словам, вывод был сделан по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства. Путин в ответ назвал цифру большой.

Также Путин заявлял, что настоящие семейные ценности остаются неизменными для России, несмотря на любые попытки их оспорить.

В центре внимания российских властей всегда находятся интересы и благополучие семей с детьми, подчеркнул Путин.

Ранее дети из многодетной семьи сыграли для Путина мелодию.