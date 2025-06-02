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Детский омбудсмен назвала количество детей, находящихся в детских домах неправомерно

Львова-Белова: 25% детей находятся в детских домах необоснованно
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Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

Уполномоченная по правам ребенка при президенте РФ Мария Львова-Белова на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявила, что в детских домах необоснованно находятся 25% детей. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, вывод был сделан по итогам всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства.

«25% детей... в детских домах и приютах находятся необоснованно. То есть можно было оказать помощь без разлучения, можно было поработать с семьей», — поделилась Львова-Белова.

Путин в ответ назвал цифру большой.

До этого Львова-Белова рассказала о помощи пострадавшим в Брянской области детям.

31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями. Это произошло на однопутном железнодорожном перегоне Пильшино — Выгоничи, при этом в момент ЧП под переправой проезжал пассажирский поезд. Состав следовал по маршруту Климов — Москва и оказался завален различными конструкциями. Один из его вагонов был раздавлен.

Ранее дети из многодетной семьи сыграли для Путина мелодию.

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