Россия получила украинский вариант меморандума по урегулированию конфликта

Мединский: РФ получила от Украины ее вариант меморандума по урегулированию

Помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что российская сторона получила от Украины проект меморандума по мирному урегулированию. Об этом он сообщил в интервью RT.

«Российская делегация получила ранее от Украины ее вариант меморандума о мирном урегулировании», — подтвердил глава делегации России на переговорах.

Мединский отметил, что документ был изучен, несмотря на языковые особенности.

«В нашей делегации люди, знающие самые разные языки», — сказал он.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стал известен настрой делегации России в Стамбуле.