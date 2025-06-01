Стал известен настрой делегации России в Стамбуле

Российская делегация в Стамбуле перед переговорами с представителями Киева сохраняет рабочий настрой независимо от внешних обстоятельств. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

«Настроенность на продуктивный диалог остается неизменной», — подчеркнул собеседник агентства.

1 июня стало известно, что состав украинской делегации на переговорах в Стамбуле 2 июня будет расширен с 12 до 14 человек.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров провел телефонные переговоры с госсекретарем США по ситуации на Украине.