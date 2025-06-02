СМИ сообщили, что российско-украинские переговоры в Стамбуле еще не начались

ТАСС: переговоры РФ и Украины в Стамбуле еще не начались

Второй раунд переговоров России и Украины в Стамбуле еще не начался. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник.

«Пока не начались», — сказал собеседник агентства.

Встреча была запланирована на 13:00 по местному времени (совпадает с московским).

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее появилось видео с места переговоров России и Украины в Стамбуле.