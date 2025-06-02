Появилось видео с места переговоров России и Украины в Стамбуле

Обстановку вокруг дворца Чираган в Стамбуле сняли на видео

Обстановку у дворца Чираган в Стамбуле, где пройдут российско-украинские переговоры, сняли на видео. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын также прибудут на предстоящие переговоры. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени.

Отмечается, что несколько десятков представителей СМИ подготовили оборудование для съемок, журналистов уже впустили внутрь здания. В настоящий момент территория дворца оцеплена, попасть туда можно только через рамки металлодетектора.

На месте предстоящих переговоров дежурят полиция и кинологи.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее к месту проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле прибыла полиция.