В Раде сообщили о еще двух «тайных» соглашениях с США по недрам

Депутат Железняк: Раде не показывают два соглашения с США по полезным ископаемым

Депутатам Верховной рады не дают ознакомиться с дополнительными соглашениями по недрам с США, ссылаясь на коммерческую тайну. Об этом заявил депутат Рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«Как только правительство заявило, что закончило все формальности, мы запросили у Минэкономики эти два дополнительных соглашения. Те переслали нас в свое агентство [по поддержке государственно-частного партнерства при министерстве экономики], а оно сказало, что это коммерческая тайна», — написал Железняк.

При этом депутат напомнил, что украинское правительство обещало предоставить Верховной раде все детали соглашения по недрам с США, как только оно будет полностью готово.

1 мая США и Украина подписали соглашение о полезных ископаемых. Документ предусматривает создание инвестиционного фонда для совместных проектов стран в добывающей отрасли. В частности, планируется разработка и освоение украинских месторождений нефти, газа и других ресурсов.

Согласно документу, Киев сохранит контроль над недрами, а доходы от новых лицензий в первые десять лет будут направлены на восстановление страны. Управление фондом будет вестись на равной основе.

Это соглашение обсуждалось Украиной и США с начала февраля 2025 года. Инициатором сделки стал американский президент Дональд Трамп, который предложил Киеву помощь Соединенных Штатов в обмен на украинские ресурсы. Предположительная стоимость это сделки оценивается в триллион долларов. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп пообещал, что США будут оберегать районы Украины в местах разработки ресурсов.