В Турции рассчитывают, что стамбульские переговоры приведут к встрече Путина и Зеленского

РИА: в Анкаре ждут, что переговоры приведут к встрече Путина и Зеленского

Власти Турции рассчитывают, что российско-украинские переговоры в Стамбуле в конечном итоге приведут к встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. Об этом заявили РИА Новости в администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

При этом собеседник агентства отметил, что пока рано об этом говорить.

По данным РИА Новости, главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын также прибудут на предстоящие переговоры. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Ранее появилось видео с места переговоров России и Украины в Стамбуле.