К месту проведения российско-украинских переговоров в Стамбуле прибыла полиция

РИА: к дворцу Чираган в Стамбуле стянули полицию и машину скорой помощи

Полицию стягивают ко дворцу Чираган в Стамбуле, где 2 июня пройдут российско-украинские переговоры. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, главы МИД и разведки Турции Хакан Фидан и Ибрагим Калын также прибудут на предстоящие переговоры. Встреча назначена на 13:00 по московскому времени.

В день переговоров в районе дворца Чираган наблюдается усиленное присутствие дорожной полиции. На трехполосной улице образовались небольшие пробки, в том числе из-за машин СМИ, говорится в сообщении.

На въезде во дворец стоят порядка пяти охранников, снаружи вдоль забора дворца и у въезда выстроились около 25 полицейских. Кроме того, дежурит машина скорой помощи. Для сотрудников СМИ на территории дворца развернули солнцезащитный тент, предоставили им чай и кофе.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.