«Переговоры тут не причем»: эксперт об атаке Украины на аэродромы РФ

Киев атакует объекты на территории РФ, чтобы настроить ее жителей против собственной власти. Такое мнение в беседе с Tsargrad.tv высказал подполковник ФСБ в отставке Александр Беляев. Переговоры между российской и украинской делегациями в Стамбуле здесь ни причем, считает эксперт.

«Граждане России должны каким-то образом сами взять и разрушить свое государство, повторить опыт конца 80-х годов, когда общественно-политическое мнение было абсолютно настроено против власти Коммунистической партии Советского Союза», — сказал Беляев.

При этом он подчеркнул, что реализовать такой сценарий Киеву не удастся, поскольку в России широка степень информационного охвата, и общество понимает, для чего проводится специальная военная операция.

Вечером 31 мая в Брянской области обрушился мост с автомобилями, под которым проезжал пассажирский поезд Климов — Москва. Позже произошел еще один подрыв железнодорожного моста на трассе Тросна — Калиновка в Курской области.

1 июня Украина провела операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Ранее Economist сообщил о риске ухудшения отношений Украины с Западом из-за операции против РФ.