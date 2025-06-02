Economist сообщил о риске ухудшения отношений Украины с Западом из-за операции против РФ

Economist: Киев опасается ухудшения отношений с Западом после атаки БПЛА на РФ

На Украине считают, что операция против российских военных аэродромов может привести к ухудшению отношений с союзниками. Об этом пишет газета The Economist со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

«Один украинский чиновник признал, что операция сопряжена с риском отвернуть западных партнеров от Киева», — говорится в материале.

По словам источника издания, есть вероятность, что произошедшее станет Синопом для Украины. Речь идет о Синопском сражении 1853 года, когда русский Черноморский флот под командованием вице-адмирала Павла Нахимова разгромил турецкую эскадру.

Действия РФ вызвали крайне негативную реакцию в британской прессе. В конечном итоге это стало поводом для Великобритании и Франции к вступлению в Крымскую войну на стороне Османской империи.

По данным портала Axios, Украина заранее не уведомила администрацию президента США Дональда Трампа об атаке.

1 июня Украина провела масштабную операцию под кодовым названием «Паутина», в ходе которой были атакованы пять российских военных аэродромов, включая объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях.

Это стало первой атакой на Сибирь за время конфликта. Операция была организована СБУ и готовилась более полутора лет. В ходе нее были использованы 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены на территорию РФ и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. Дроны были активированы дистанционно и нанесли удары по стратегическим объектам, включая бомбардировщики Ту-95 и самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

Ранее экс-советник Трампа назвал оскорблением последнюю операцию ВСУ.