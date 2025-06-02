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К месту проведения переговоров РФ и Украины прибыла турецкая делегация

Делегация Турции прибыла на место проведения российско-украинских переговоров

Делегация Турции прибыла на место проведения второго раунда переговоров РФ и Украины по урегулированию конфликта. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

В материале уточняется, что встреча должна состояться во дворце Чираган в Стамбуле.

Первый раунд прямых переговоров между представителями Москвы и Киева состоялся 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны договорились обменяться планами по прекращению огня и осуществить обмен пленными по формуле «1000 на 1000». 25 мая РФ и Украина завершили обмен пленными, который прошел в три этапа.

Впоследствии российское руководство предложило Киеву провести второй раунд переговоров 2 июня. Встреча также должна состояться в Стамбуле, ее начало запланировано на 13:00 (совпадает с мск). Делегации обоих государств уже прибыли в турецкий город.

Ожидается, что делегации РФ и Украины представят друг другу свои версии меморандума о прекращении огня. По данным агентства Reuters, подготовленный Киевом документ предполагает полное прекращение боевых действий не менее чем на месяц и заморозку конфликта по текущей линии фронта. Кроме того, украинские власти требуют осуществить полный обмен пленными.

Ранее в РФ заявили о попытках Украины создать «максимальное напряжение» в преддверии переговоров.

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