На Западе раскрыли «отправную точку» Украины на переговорах о территориях

Украинская делегация на предстоящих переговорах в Стамбуле намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку на переговорах с Россией по территориальному урегулированию. Об этом пишет Reuters.

«Нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории», — говорится в тексте.

До этого телеканал CNN сообщал, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли принесут результат и направлены в первую очередь на то, чтобы «умиротворить» президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал обеим сторонам.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.