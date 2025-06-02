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На Западе раскрыли «отправную точку» Украины на переговорах о территориях

Reuters: Киев будет использовать линию фронта как отправную точку переговоров
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Украинская делегация на предстоящих переговорах в Стамбуле намерена использовать текущую линию фронта как отправную точку на переговорах с Россией по территориальному урегулированию. Об этом пишет Reuters.

«Нынешнее расположение линии фронта станет отправной точкой для переговоров о территории», — говорится в тексте.

До этого телеканал CNN сообщал, что переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли принесут результат и направлены в первую очередь на то, чтобы «умиротворить» президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал обеим сторонам.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.

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