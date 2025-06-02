В США усомнились в эффективности предстоящих переговоров в Стамбуле

CNN: предстоящие переговоры вряд ли принесут результаты и являются шоу для Трампа

Переговоры делегаций России и Украины в Стамбуле вряд ли принесут результат, и направлены в первую очередь на то, чтобы «умиротворить» президента США Дональда Трампа, который неоднократно угрожал обеим сторонам. Такую оценку дает телеканал CNN.

«Что касается последней встречи, то, хотя очевидно, что ни Москва, ни Киев не особенно заинтересованы в общении друг с другом и не ожидают реального прогресса, они, скорее всего, будут подыгрывать, чтобы поддерживать интерес Трампа», — говорится в тексте.

2 июня в Турции начнется второй раунд прямых переговоров между Москвой и Киевом. Российская делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским уже прибыла в Стамбул. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня.

Как сообщает Reuters, украинский вариант предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными. Что еще известно о грядущей встрече – в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ указали на попытки Украины создать «максимальное напряжение» перед переговорами.