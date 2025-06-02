Вступительное слово Фидана на переговорах по Украине представят на нескольких языках

МИД: вступительное слово Фидана на переговорах будет представлено на 4 языках

Вступительное слово главы министерства иностранных дел Турции Хакана Фидана на переговорах делегаций России и Украины во дворце Чираган в Стамбуле представят на турецком, английском, русском и украинском языках. Это следует из присланной турецким МИД информации для СМИ, передает РИА Новости.

Пока неизвестно, на каком языке выступит глава дипломатии Турции.

Тем временем делегация России во главе с помощником российского президента Владимиром Мединским покинула гостиницу в Стамбуле. Предположительно, российские политики направились на место переговоров с украинской делегацией.

2 июня во дворце Чираган в Стамбуле состоится второй раунд переговоров делегаций России и Украины. Представители обеих стран уже прибыли в турецкий город. Стороны представят свои проекты меморандумов о прекращении огня. Как сообщил Reuters, украинский меморандум предполагает заморозку военных действий по линии фронта, полное прекращение огня не менее чем на месяц и полный обмен пленными.

Первый раунд переговоров состоялся 16 мая, так же в Стамбуле. В ходе предыдущей встречи стороны договорились обменяться планами по прекращению огня, осуществить обмен пленными военнослужащими в формате «1000 на 1000» и обсудили возможную встречу глав двух государств. 25 мая страны завершили обмен пленными.

Ранее в США усомнились в эффективности предстоящих переговоров в Стамбуле.