Ермак вспомнил о «братстве» с Польшей, где на выборах победил антиукраинский кандидат

Ермак напомнил о моральном долге после выборов в Польше, где победил Навроцкий

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак вспомнил слова Юзефа Пилсудского и напомнил о «моральном долге» на пути к победе после того, как на президентских выборах в Польше выиграл Кароль Навроцкий, который неоднократно выступал с резкими заявлениями в адрес Киева. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Ермак вспомнил слова польского военного, государственного и политического деятеля Юзефа Пилсудского о том, что «в страдании за свободу литовец, украинец и поляк становятся братьями».

«Это не только историческое наблюдение, но и путеводная звезда для современной Европы. Нас объединяет не только география, а общая память о порабощении, сопротивлении и цене свободы. Сегодня, когда Украина держит оборону всей Европы, эти слова Пилсудского звучат как моральный долг — быть вместе к победе», — написал политик.

Будущий президент Польши от партии «Право и справедливость» регулярно высказывается в антиукраинском тоне. Так, он выражал «глубокое разочарование» Зеленским, «который вел себя так, как никогда не должен вести по отношению к польскому государству».

Он также заявлял, что на сегодняшний день не видит Украину как члена Европейского союза (ЕС) и НАТО. Он подчеркнул, что не видит Украину в евроатлантических структурах до тех пор, «пока не будут решены столь важные для поляков цивилизационные вопросы», имея ввиду спор между Варшавой и Киевом о событиях в Волыни.

Кроме того, Навроцкий обещал не направлять военнослужащих на Украину.

Ранее Туск уличил Навроцкого в намерении разделить Украину.