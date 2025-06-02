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Пушков заявил об осознании Западом тщетности попыток нанести поражение России

Пушков: на Западе скоро поймут, что условиям России по Украине нет альтернативы
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Pavel Kashaev/Global Look Press

На Западе осознали тщетность попыток нанести стратегическое поражение Москве, и вскоре поймут, что условиям России по урегулированию конфликта на Украине нет альтернативы. Так написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Так он прокомментировал публикацию агентства Associated Press о том, что российский лидер Владимир Путин послал сигнал Западу о том, что конфликт завершится на его условиях.

«Здесь важно следующее: и политическая борьба, и военное противостояние сейчас разворачиваются не вокруг того, кто победит — это и так ясно. В центре борьбы — условия, на которых закончится конфликт. Для Запада, и прежде всего для Европы, невыносима мысль, что он закончится на условиях России», — написал Пушков.

По словам парламентария, осознание этой реальности займет некоторое время. Однако как Запад признал тщетность попыток нанести стратегическое поражение России, так и признает безальтернативность выдвигаемых Москвой условий, считает сенатор.

Ранее глава МИД Польши обратился к Трампу одной фразой о Путине.

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