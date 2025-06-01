Глава МИД Польши обратился к Трампу одной фразой о Путине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в социальной сети Х обратился к президенту США Дональду Трампу с одной фразой об его российском коллеге Владимире Путине.

«Путин издевается», — написал Сикорский, обратившись к аккаунту президента США Дональда Трампа в Х.

Так он отреагировал на информацию о том, за прошедшую неделю ВС РФ нанесли мощнейшие удары с начала спецоперации по территории Украины при помощи БПЛА и ракет.

До этого Дональд Трамп заявил, что Россия без его участия столкнулась бы с «по-настоящему плохими вещами», а президент РФ Владимир Путин «играет с огнем». Он также обвинил Кремль в ударах по украинским городам. Его спецпосланник Кит Келлог же отметил, что слова Трампа стоит воспринимать как предупреждение о возможном ухудшении личных отношений с российским коллегой.

Ранее глава МИД Украины заявил о «массированной воздушной атаке» ВС РФ.