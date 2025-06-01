В США рассказали о «четком сигнале» Путина по урегулированию на Украине

AP: Путин посылает сигнал, что Россия будет добиваться мира на своих условиях

Жесткие требования России по мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне ударов ВС РФ по территории республики являются сигналом главы государства Владимира Путина о том, что Москва намерена урегулировать кризис на своих условиях. Такую оценку дает агентство Associated Press.

По мнению авторов, Москва будет «сражаться до тех пор, пока ее условия не будут выполнены». В то же время, отмечается в материале, Кремль демонстрирует готовность к мирным переговорам и старается «не злить» президента США Дональда Трампа.

В материале также утверждается, что Россия планирует провести наступление летом, чтобы взять под контроль другие территории Украины и установить «более жесткие условия мира».

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали не совершать ошибку «эпических масштабов» в отношении России.