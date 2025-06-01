На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

В США рассказали о «четком сигнале» Путина по урегулированию на Украине

AP: Путин посылает сигнал, что Россия будет добиваться мира на своих условиях
close
Сергей Гунеев/РИА Новости

Жесткие требования России по мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне ударов ВС РФ по территории республики являются сигналом главы государства Владимира Путина о том, что Москва намерена урегулировать кризис на своих условиях. Такую оценку дает агентство Associated Press.

По мнению авторов, Москва будет «сражаться до тех пор, пока ее условия не будут выполнены». В то же время, отмечается в материале, Кремль демонстрирует готовность к мирным переговорам и старается «не злить» президента США Дональда Трампа.

В материале также утверждается, что Россия планирует провести наступление летом, чтобы взять под контроль другие территории Украины и установить «более жесткие условия мира».

30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.

Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампа призвали не совершать ошибку «эпических масштабов» в отношении России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами