В США рассказали о «четком сигнале» Путина по урегулированию на Украине

Жесткие требования России по мирному урегулированию конфликта на Украине на фоне ударов ВС РФ по территории республики являются сигналом главы государства Владимира Путина о том, что Москва намерена урегулировать кризис на своих условиях. Такую оценку дает агентство Associated Press.
По мнению авторов, Москва будет «сражаться до тех пор, пока ее условия не будут выполнены». В то же время, отмечается в материале, Кремль демонстрирует готовность к мирным переговорам и старается «не злить» президента США Дональда Трампа.
В материале также утверждается, что Россия планирует провести наступление летом, чтобы взять под контроль другие территории Украины и установить «более жесткие условия мира».
30 мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российская делегация отправилась в Турцию для проведения второго раунда переговоров по Украине. К продолжению диалога дипломаты будут готовы утром 2 июня.
Глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что российская сторона на встрече предоставит проект меморандума, в котором будут представлены аспекты преодоления первопричин конфликта. Что известно о продолжении переговорного процесса — в материале «Газеты.Ru».
Ранее Трампа призвали не совершать ошибку «эпических масштабов» в отношении России.