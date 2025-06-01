Глава МИД ФРГ заявил, что обсудит с сенатором Грэмом новые санкции против России

2 июня в Берлине МИД ФРГ обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) новый пакет антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль.

По его словам, сенатор Грэм подготовил большой пакет санкций, в том числе и вторичных. Эти санкции на следующей неделе будут рассматриваться в сенате США, и Вашингтон скоро сделает первые шаги по их реализации.

Вадефуль отметил, что Европейский союз ведет работу над принятием новых антироссийских санкций против в энергетической сфере. Он уточнил, что будет понижен порог цен на российскую нефть, что серьезно ударит по экономике РФ и ее государственному бюджету.

Глава МИД Германии выразил уверенность, что новый пакет антироссийских санкций затронет и газовую сферу.

31 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа ждет от Соединенных Штатов усиления санкций против России.

Ранее на Западе заявили о провале санкций против экономики РФ.