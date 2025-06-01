На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Новости
Размер текста
А
А
А

Глава МИД ФРГ заявил, что обсудит с сенатором Грэмом новые санкции против России

Глава МИД Германии: я и сенатор Грэм обсудим новый пакет антироссийских санкций
close
Nathan Howard/Reuters

2 июня в Берлине МИД ФРГ обсудит с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) новый пакет антироссийских санкций. Об этом в эфире телеканала ZDF заявил глава внешнеполитического ведомства Йоханн Вадефуль.

По его словам, сенатор Грэм подготовил большой пакет санкций, в том числе и вторичных. Эти санкции на следующей неделе будут рассматриваться в сенате США, и Вашингтон скоро сделает первые шаги по их реализации.

Вадефуль отметил, что Европейский союз ведет работу над принятием новых антироссийских санкций против в энергетической сфере. Он уточнил, что будет понижен порог цен на российскую нефть, что серьезно ударит по экономике РФ и ее государственному бюджету.

Глава МИД Германии выразил уверенность, что новый пакет антироссийских санкций затронет и газовую сферу.

31 мая глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Европа ждет от Соединенных Штатов усиления санкций против России.

Ранее на Западе заявили о провале санкций против экономики РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами